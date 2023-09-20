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رياضة

رئيس “الكاف” يرفع معنويات اتحاد العاصمة قبل التنقل إلى المغرب

عمر سلامي
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رئيس “الكاف” يرفع معنويات اتحاد العاصمة قبل التنقل إلى المغرب
أرشيف
باتريس موتسيبي يشيد بفريق اتحاد العاصمة

أشاد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، بفريق اتحاد الجزائر، عقب تتويجه بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي المصري.
وهنأ رئيس”الكاف” النادي العاصمي على التتويج، ووصف الآداء الذي قدمه أمام الأهلي، بالعالمي.

وبعث موتسيبي برقية تهنئة إلى الأمين العام للاتحادية الجزائرية لكرة القدم منير دبيشي، قال فيها :” لقد تابعت باهتمام وشغف كبيرين الأداء الرائع لفريق اتحاد الجزائر في نهائي الكأس الإفريقية الممتازة التي توج بها على حساب نادي الأهلي المصري بملعب الطائف بالمملكة العربية السعودية..”.

وأضاف رئيس “الكاف”: “لقد طبق الفريق كرة قدم من المستوى العالمي وأردت بهذه المناسبة أن أهنئه شخصيا على أدائه الرائع..أتمنى له و للاتحادية الجزائرية لكرة القدم المزيد من النجاحات في الاستحقاقات المقبلة”.

ومن جهتها تقدمت إدارة اتحاد العاصمة بأسمى عبارات الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الدكتور باتريس موتسيبي، على كل كلمات الثناء والمدح.

وأضافت: ” لم يكتف رئيس “كاف” بتهنئة فريقنا، وإنما وصف المستوى الذي قدمه في الطائف بالعالمي”.

ويتنقل فريق اتحاد العاصمة أمسية الأربعاء إلى المغرب تحسبا لمواجهة نادي الفتح الرباطي، سهرة هذا السبت، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية.

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