رئيس “الكاف” يعترف بِأن الحكم غاساما حرم الجزائر من المونديال

الحكم بكاري غاساما (الثالث من اليمين)، قبيل انطلاق مباراة الجزائر والكاميرون بِالبليدة، سهرة الـ 29 من مارس 2022.

اعترف رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، الأحد، وبِطريقة ضمنية، بِأن الحكم الغامبي بكاري غاساما ارتكب “حماقات”، وحال دون تأهّل المنتخب الوطني الجزائري لِكأس العالم 2022 بِقطر.

وقال باتريس موتسيبي إنه سمع كلاما سيّئا وسلبيا عن الحكّام الأفارقة في الفترة الأخيرة، وهذا أمر غير مُشرّف.

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تصريحات للإعلاميين، عقب اختتام زيارته إلى الجزائر، إنه يجب أن يكون الحكم ذي كفاءة ونزيها ومُستقلّا، حتى تُسند إليه مهمّة إدارة مباراة رسمية، وأيضا عندما يُنفّذ هذه المأمورية.

وتابع موتسيبي تصريحاته، قائلا إنه يجب أن يفوز بِالمباراة أو يتأهّل، المنتخب (أو النادي) الذي يستحق الانتصار أو المرور إلى المحطّة المقبلة أو التتويج. في تلميح إلى رفضه القاطع لِتدخّل عوامل غير رياضية في تحديد نتيجة المباراة، على غرار أخطاء الحكّام.

والتزم باتريس موتسيبي بِأنه ريثما يُغادر الجزائر ويعود إلى العمل بِمكتبه في مقرّ “الكاف”، سيفتح ملف التحكيم أمام اللجنة التنفيذية لـ “الكاف”.

وشدّد المسؤول الرياضي الجنوب إفريقي، على أنه يُريد معالجة هذا “الورم” بِصفة جادّة وفعّالة ونهائية. وأشار باتريس موتسيبي إلى أنه سيُنسّق مع “الفيفا”، لِتكوين الحكّام وتحسين قدراتهم على إدارة المقابلات، وتقليص فجوات الأخطاء.