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رياضة

رئيس “الكاف” يعلق الآمال على مصر ويتجاهل “الخضر”

سليم.ع
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رئيس “الكاف” يعلق الآمال على مصر ويتجاهل “الخضر”
رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي

قال رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، أن هدفه هو مساعدة المنتخبات الإفريقية، بلوغ الهدف الأكبر والمتمثل في تتويج إحداها بكأس العالم.

وفي تصريح له، علّق رئيس “الكاف” آماله على منتخب مصر في تحقيق الهدف، حيث قال: ” مصر توجد دائمًا على القمة في كأس أمم أفريقيا، وهي واحدة من الدول التي قد تذهب بعيدا في كأس العالم وتحقق نتائج جيدة “.

وأضاف موتسيبي: “أريد فوز إحدى الدول الأفريقية بكأس العالم، ومصر من الدول التي تعطينا هذا الأمل سواء في المونديال المقبل أو الذي يليه”.

ولم يذكر موتسيبي اسم أي منتخب إفريقي آخر قادر على التتويج بكأس العالم، بما فيهم منتخب الجزائر، الذي يعد بطل إفريقيا في 2019 بمصر، بالإضافة إلى تألق “الخضر” ببلوغهم 33 مباراة دون هزيمة.

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