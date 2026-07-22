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رياضة

رئيس “الكاف” يكشف عن قرار هام بخصوص كأس إفريقيا المقبلة

عمر سلامي
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رئيس “الكاف” يكشف عن قرار هام بخصوص كأس إفريقيا المقبلة
ح.م
باتريس موتسيبي

كشف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي عن قرار هام بخصوص كأس أمم إفريقيا 2027

وقال موتسيبي، خلال ندوة صحفية عقدها صبيحة الأربعاء بجوهانسبورغ: “سنقوم بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة، لتعرف مشاركة”.

وأكد رئيس “الكاف”، أن البطولة ستقام بنظام موسع يتيح مشاركة عدد أكبر من المنتخبات، في خطوة تهدف إلى تطوير المنافسة ومنح مزيد من الدول فرصة الظهور على الساحة القارية.

وستقام نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وستقام التصفيات على ثلاث مراحل تتضمن ست جولات، موزعة على فترات، على أن تلعب الجولتان الأولى والثانية خلال الفترة الممتدة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، فيما تقام الجولتان الثالثة والرابعة بين 9 و17 نوفمبر 2026، وتختتم التصفيات بإجراء الجولتين الخامسة والسادسة خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

وأعرب موتسيبي عن فخره بما قدمته المنتخبات الإفريقية في بطولة كأس العالم 2026، وأضاف إن القارة أظهرت تطورا كبيرا على المستوى الفني، وأن الاتحاد الإفريقي سيواصل العمل من أجل تعزيز حضور المنتخبات الإفريقية في المحافل العالمية.

وقال رئيس “الكاف” أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يضع ضمن أولوياته اكتشاف جيل جديد من المواهب القادرة على السير على خطى أبرز نجوم القارة، على غرار محمد صلاح وساديو ماني وصامويل إيتو.

أما عن زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، فقال موتسيبي: “إذا تلقينا أي طلب ننظر فيه ونناقشه وننظر مع الجهات العليا في “كاف”، والقرارات من هذا النوع نأخذها من اللجنة التنفيذية والتي تدرس الأمر.

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