رئيس الكاميرون يولي أهمية كبيرة للمباراة الفاصلة أمام “الخضر”

مونديال قطر "حلم" الحكومة في الكاميرون

يحلم رئيس الكاميرون، بول بيا، رؤية منتخب بلاده في المحفل الكروي العالمي المقبل الذي ستحتضنه قطر شهر نوفمبر من العام الجاري 2022، وذلك بهدف تمرير عديد المشاريع المستقبلية في بلاده، ولعل أبرزها توريث الحكم لابنه فرانك مانويل بيا، بعدما صار ذلك حديث العام والخاص في الكاميرون في الأونة الأخيرة، بالنظر إلى تقدّم الرئيس بول بيا في السن، على اعتبار أنه صار على مشارف 90 عاما، وذلك حسبما جاء في موقع” le 360 “.

ويولي الرئيس الكاميروني اهتماما بليغا لمونديال قطر، ومن ثم المباراة الفاصلة التي ستجمع منتخب بلاده بالمنتخب الجزائري يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري، بعدما أمر وزير الرياضة والتربية البدنية، نارسيس مويل كومبي، بتعيين الدولي السابق ريغوبير سونغ مدربا للمنتخب الأول، خلفا للبرتغالي أنطونيو كونسيساو رغم اعتراض جميع الفاعلين في الكرة في بادئ الأمر.

ويمر الكاميرون بفترات عصيبة في الآونة الأخيرة، بالنظر إلى عديد المشاكل الأمنية منها بالدرجة الأولى، في الحدود مع نيجيريا وما يقوم به تنظيم “بوكو حرام” الإرهابي من مجازر بشعة، فضلا عن مشاكل اجتماعية كبيرة طفت على السطح ولعل أبرزها إضراب المعلمين الذي يشهده قطاع التربية قبل أسبوع.

ومعلوم أن بول بيا، البالغ من العمر 89 سنة، والذي يتولى رئاسة الكاميرون منذ 6 نوفمبر 1982، بعد أن فاز بعهدة رئاسية سابعة نهاية أكتوبر 2018، صار يبدي اهتماما كبيرا للكرة في بلاده، بالخصوص فيما يتعلق بمنتخب بلاده، حيث ظهر ذلك في الظروف التي سبقت احتضان الكاميرون للنسخة 33 من كأس أمم إفريقيا الأخيرة، والمشاكل العديدة التي كادت تمنع بلاده من احتضان العرس الكروي، قبل أن يستقبل رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة باتريس موتسيبي في العاصمة “ياوندي” أياما قلائل قبل “الكان”، ليؤكد له جاهزية بلاده للبطولة القارية، ليعود المسؤول الأول في البلاد إلى الواجهة من جديد عقب نهاية كأس أمم إفريقيا وقضية إقالة البرتغالي كونسيساو من العارضة الفنية، وتعيين الدولي السابق ريغوبير سونغ خلفا له رغم معارضة الجميع بمن فيهم وزير الرياضة، كومبي، الذي خرج إلى العلن وأكد أن تعيين سونغ جاء بقرار من رئيس البلاد بول بيا.

يحدث هذا في الوقت الذي قام فيه نواب البرلمان في الكاميرون بتاريخ 11 مارس، وعلى هامش انطلاق السنة البرلمانية، الإشادة بالدور الكبير الذي قام به رئيس البلاد في ترسيم احتضان الكاميرون لـ “الكان”، فضلا عن النجاح الباهر الذي حققته البطولة، مرجعين في ذلك الفضل كله للرئيس بول بيا.