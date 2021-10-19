رئيس الكناري ومناجير يمثلان أمام العدالة

يمثل رئيس نادي شبيبة القبائل يزيد ياريشان أمام العدالة بِالعاصمة هذا الأربعاء، رفقة وكيل اللاعبين نسيم سعداوي.

وأوقف أفراد الشرطة يزيد ياريشان ونسيم سعداوي بِالعاصمة في ساعة مُبكّرة من صباح الثلاثاء (الثانية صباحا). بِسبب خرقهما للبروتوكول الصحي المُتّخذ لِتطويق مخاطر جائحة “كورونا”.

ونُقل ياريشان وسعداوي إلى مقرّ الأمن أين دُوّن ضدهما محضر قضائي، في انتظار مثولهما أمام العدالة هذا الأربعاء.

وكان ياريشان بِصدد جلب متوسط الميدان شمس الدين حراق، من نادي مولودية الجزائر إلى فريق “الكناري”. عِلما أن هذا اللاعب كان مُرافقا للثنائي ياريشان ومدير أعماله سعداوي حين إيقافهما من طرف رجال الأمن.

ويرتبط شمس الدين حراق – 19 سنة، وابن بوروبة (الحراش) – مع المولودية بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.