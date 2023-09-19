رئيس “الكناس” يستعجل بناء نموذج طاقوي قابل للتطبيق

شدّد على تحقيق برنامج رئيس الجمهورية في تنويع الاقتصاد

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بوشناق خلادي سيدي محمد، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، على ضرورة بناء نموذج طاقوي قابل للتطبيق، من شأنه تحقيق الطموحات الوطنية في مجال الطاقات المتجدّدة ولاسيما تلك المتعلقة بالطاقة الشمسية.

وفي كلمته الافتتاحية خلال أشغال ملتقى حول الطاقات المتجدّدة في الجزائر، تحت شعار “الطاقة الشمسية.. مصدر بديل ذو قيمة مضافة عالية”، نظمه المجلس، وحضره وزراء وخبراء وفاعلون في القطاع، شدّد بوشناق خلادي على “ضرورة بناء نموذج طاقوي قابل للتطبيق وقائم على التزام ومساهمة جميع الفاعلين في المجال، من أجل تطوير الطاقة الشمسية على الصعيد الوطني، بالنظر لما تزخر به الجزائر من إمكانيات محفزة من هذه الثروة”.

كما أكد على ضرورة تحقيق برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يرتكز على تنويع الاقتصاد القائم على الأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي والتحول الطاقوي على المدى الطويل، لافتا في هذا السياق إلى أن الجزائر تتجه اليوم نحو الطاقات المتجدّدة لتنويع مصادرها الطاقوية، وهو توجه يندرج ضمن الحركية العالمية الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار التغيّرات المناخية.

بدوره، أكد الخبير في الطاقات المتجدّدة، البروفيسور شمس الدين شيتور، أنه من الضروري “تبني نموذج مرن وقابل لمواكبة التطورات العالمية الراهنة”، لافتا إلى “الحاجة لإنشاء صناعة للهيدروجين الأخضر وإنشاء معهد للانتقال الطاقوي، يعتمد بشكل أساسي على هذا النوع من الهيدروجين”.

يذكر أن هذا اللقاء المنظم بالتنسيق مع المحافظة الطاقات المتجدّدة والفعالية الطاقوية، يأتي بهدف تقييم الوضع الحالي لقطاع الطاقات المتجدّدة، من طرف الفاعلين في القطاع ولاسيما الناشطين في مجال الطاقة الشمسية، وآفاق تطويره وتسليط الضوء على مختلف التدابير التشجيعية لدعم القطاع.

كما يهدف إلى تحليل وتحديد توقعات الجهات الفاعلة المعنية وإرساء إستراتيجيات تطوير الطاقة الشمسية على الصعيد الوطني، في إطار الحوار بين القطاعين العام والخاص.

وشهد الملتقى تنظيم ورشات عمل موضوعاتية تناولت الإستراتيجيات الداعمة التي يجب اعتمادها، لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وكذا نقل التكنولوجيا في مجال الطاقات المتجدّدة.