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رئيس الكونغو يستقبل الوزير الأول الجزائري

الشروق أونلاين
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رئيس الكونغو يستقبل الوزير الأول الجزائري
ح.م
جانب من اللقاء

التقى الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي يوم الإثنين في برازافيل، برئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو.

ويمثل العرباوي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، التي تحتضنها الكونغو.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى، فقد حمّل الرئيس الكنغولي الوزير الأول “تحياته وتقديره البالغ للرئيس تبون”.

كما نوّه رئيس الكونغو بالمناسبة “بالمحادثات المعمّقة التي جمعته مع نظيره الجزائري، خلال مؤتمر برلين بشان الأزمة الليبية في جانفي 2020”.

“وكذلك بالجزائر في جويلية 2022، بمناسبة مشاركة الرئيس الكونغولي في الاحتفالات المخلدة لستينية الاستقلال”، يضيف المصدر.

ويهدف اجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى، إلى التمهيد لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية في مدينة سرت شهر أفريل المقبل.

وشارك في الاجتماع، قادة دول الجوار الليبي، أو من يمثلونهم. ووفود عدد من الدول، والفاعلين الليبيين على غرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وجدّدت الجزائر في وقت سابق، استعدادها “للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي”.

وجاء في كلمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى اجتماع سابق للّجنة في أديس أبابا أن الجزائر “لن تدخر أي جهد لتمكين الأشقاء في ليبيا من تجسيد أولويات هذه المرحلة الهامة”.

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