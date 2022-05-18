رئيس الكونغو يطرد رئيس الموساد السابق لهذا السبب

طردت الكونغو، رئيس الموساد السابق يوسي كوهين خلال زيارته الثالثة وفقاً لطلب رئيسها فيليكس تشيسكيدي بعد الشك في نواياه عقب لقائه مع الخصم السياسي لرئيس الدولة.

وكشفت وسائل إعلام عبرية أن السلطات في الكونغو بادرت إلى طرد رئيس الموساد الإسرائيلي السابق يوسي كوهين خلال زيارته الثالثة وفقاً لطلب رئيسها فيليكس تشيسكيدي الذي شك في نوايا كوهين لأنه التقى خصمه السياسي.

وقالت القناة الأولى العبرية إن كوهين زار الكونغو خلال 2019 ثلاث مرات دون تنسيق مسبق مع المؤسسة الحاكمة هناك من أجل غاية ترفض الرقابة العسكرية الصهيونية الكشف عنها.

واكتفت صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية العبرية بالقول نقلاً عن مصادر أمنية إن هدف الزيارة خلافي وينطوي على إشكالية بل يقول البعض “مشبوهة”.

من جهتها أوضحت القناة الأولى العبرية أن زيارة رئيس الموساد وغيره من المسؤولين الإسرائيليين للكونغو جاءت في إطار محاولات مساعدة رجل أعمال يهودي من أتباع اليهود المتزمتين (الحريديم) يدعى دان غرتلر، يتاجر بالمجوهرات وفرضت عليه عقوبات في الولايات المتحدة.

وحسب تقرير ذي ماركر فقد زار كوهين برفقة الثري الإسرائيلي، دان غرتلر، المشتبه لدى السلطات البريطانية والأمريكية والسويسرية بدفع رشوة، بمبلغ 360 مليون دولار، مقابل الحصول على حقوق لاستخراج الفحم في الكونغو منوهة إلى أن كوهين تحرك وقتها من أجل رفع العقوبات الأمريكية على غرتلر.

واستذكرت ما قاله مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن زيارات كوهين المفاجئة إلى الكونغو “مصلحة أمن قومي”، إلا أن الصحيفة توضح أن غايتها لم تكن كذلك “وبالإمكان القول إنها بعيدة عن كونها مصلحة أمن قومي”.

وخلال الزيارة الثالثة، حضر كوهين على رأس وفد أكبر، والتقى مع تشيسكيدي في مكتب الرئيس، رغم عدم تبلغ الأخير بالزيارة مسبقاً.

وتشير “ذي ماركر” نقلا عن مصادر مطلعة إلى أن كوهين تحدث مرة أخرى بشعارات عامة حول تعاون بين الدولتين، لكن صبر تشيسكيدي كان قد نفذ.

وطلب الرئيس من جميع من في الغرفة مغادرتها، باستثناء كوهين، الذي طلب منه الرئيس التوجه مباشرة إلى المطار بمرافقة قوات أمن محلية ومغادرة الكونغو وعدم العودة إليها.