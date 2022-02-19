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رياضة

رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط متفائل بنجاح نسخة وهران

سليم.ع
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رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط متفائل بنجاح نسخة وهران
أرشيف

عبّر رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، دافيد تيزانو، عن تفائله الكبير، بنجاح الطبعة الـ19 التي ستحتضنها مدينة وهران الصائفة المقبلة…
وقال دافيد تيزانو في تصريح لوسائل الإعلام، خلال تواجده في وهران الجمعة: “على الجزائريين أن يفتخروا بالعمل المنجز من طرف لجنة التنظيم المحلية من أجل ضمان أفضل تنظيم للنسخة المقبلة للألعاب”.
وأضاف : “نحن متفائلون بنجاح التظاهرة الرياضية، سيما بعد إضافة بعض الاختصاصات الرياضية على غرار الملاكمة النسوية، ونحن مستعدون لتقديم الدعم اللازم للجنة التنظيم”.
وتعد زيارة أعضاء اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط فرصة سانحة للوقوف في الميدان، على تقدم الاستعدادات للموعد المتوسطي.

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