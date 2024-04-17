رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو في الجزائر

استقبل الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان يوم الأربعاء، رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأميرال روب باور، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم 3 أيام.

وتأتي هذه الزيارة، حسب ما ذكره بيان للوزارة، في إطار جولة يقوم بها ممثل الناتو، إلى دول شريكة للمنظمة في إطار الحوار المتوسطي.

“وقد شكلت المحادثات بين الجانبين، فرصة لاستعراض علاقات الشراكة بين الجزائر والناتو. وسبل تعزيزها، بما يستجيب لتطلعات الطرفين”، يقول البيان.

“كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. لاسيما:

التحديات التي تواجه حوض البحر الأبيض المتوسط،

والأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي،

والتطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية”.

وبهذا الخصوص، ذكر الأمين العام للخارجية الجزائرية “بالجهود المبذولة من قبل الجزائر لتنمية واستقرار منطقة الساحل، ومن أجل وضع حد لأعمال الإبادة الجماعية بغزة”.