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رياضة

رئيس الليغا يرد على انتقادات جماهير برشلونة

عمر سلامي
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رئيس الليغا يرد على انتقادات جماهير برشلونة
ح.م
انتقادات للدوري الإسباني بعد لقطة الهدف المثير للجدل

رد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، على الانتقادات التي طالت كرة القدم الإسبانية، من طرف جماهير برشلونة الغاضبة بسبب عدم احتساب الهدف بعد لقطة لامين يامال، خلال الكلاسيكو.

وشهدت الدقيقة 28، ركلة ركنية لنادي برشلونة، تسلمها لامين يامال بلمسة واحدة، وأبعدها الحارس لونين بصعوبة، فيما ظهر أن الكرة تجاوزت خط المرمى.

وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، إلا أن حكم المباراة انتظر قرار تقنية الفيديو، التي أكدت عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليستكمل اللقاء دون احتساب الهدف.

وردّ تيباس على المشجعين الذين طالبوه بتطبيق تقنية عين الصقر في الدوري الإسباني، بعد لعبة يامال المثيرة للجدل.

وقال تيباس عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس “لا تعليق”، ونشر مقتطفات من الصحف تشير إلى أن تكنولوجيا خط المرمى “عين الصقر” ليست دائما مفيدة للحكام.

وأشار تيباس، إلى أن تكنولوجيا عين الصقر ترتكب أيضا أخطاء، حيث أكد على ذلك من خلال نشر أخبار تدعم رأيه من إيطاليا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بـ81 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الوصيف برشلونة.

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