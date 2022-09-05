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الجزائر

رئيس المجلس الأوروبي: الجزائر شريك موثوق لأوروبا في مجال الطاقة

الشروق أونلاين
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رئيس المجلس الأوروبي: الجزائر شريك موثوق لأوروبا في مجال الطاقة
أرشيف
شارل ميشيل مع الرئيس تبون

أشاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يوم الإثنين، بتقارب وجهات النظر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلّق بضرورة حفظ السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به ميشيل لوسائل الإعلام، عقب استقباله من طرف الرئيس تبون، في مستهلّ الزيارة الرسمية التي يجريها إلى الجزائر.

وقال المسؤول الأوروبي في تصريحه:”لقد حظيت بمحادثات مطوّلة ومثمرة مع الرئيس تبون ومع المسؤولين الجزائريين. حيث تبادلنا تطلعاتنا المشتركة إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الجزائرية الأوروبية”.

وأضاف:”تحدثنا عن تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، بالنظر إلى كون الجزائر شريكا موثوقا للاتحاد في هذا المجال”.

وتابع يقول:”كما تطرقنا إلى جهود حفظ السلم والاستقرار في دول المنطقة”، مردفا:”نحن نتشارك مع الجزائر نفس القيم فيما يتعلق بضرورة حفظ السلم في العالم”.

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