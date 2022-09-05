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الجزائر

رئيس المجلس الأوروبي يحل بالجزائر

الشروق أونلاين
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رئيس المجلس الأوروبي يحل بالجزائر
ح.م
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

استقبل، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين، رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وقد جرت مراسم الاستقبال بحضور وزير الطاقة محمد عرقاب، ووزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.

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