رئيس المجلس الأوروبي يحل بالجزائر

استقبل، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين، رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وقد جرت مراسم الاستقبال بحضور وزير الطاقة محمد عرقاب، ووزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.