رئيس المجلس الأوروبي يحل بالجزائر
استقبل، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين، رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.
وقد جرت مراسم الاستقبال بحضور وزير الطاقة محمد عرقاب، ووزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.
استقبل الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان @BAbderrahmane_A ، اليوم بمطار هواري بومدين الدولي، رئيس المجلس الأوروبي، السيد شارل ميشال، الذي يصل إلى الجزائر في زيارة عمل.
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— مصالح الوزير الأول | Services du Premier Ministre (@pm_gov_dz) September 5, 2022