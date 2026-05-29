رئيس المجلس الإسلامي الأعلى يشارك في الاستقبال السنوي لولي العهد السعودي 

ألقى كلمة رابطة العالم الإسلامي بمشعر منى

حظي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، مبروك زيد الخير، عضو المجمع الفقهي الإسلامي، بالاستقبال السنوي الكريم الذي أقامه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور قادة وكبار شخصيات العالم الإسلامي بمناسبة موسم حج 1447هـ / 2026م.

ووفقا لما أفاد به المجلس في بيان له اليوم الجمعة، 29 ماي، ألقى زيد الخير كلمة رابطة العالم الإسلامي أمام ولي العهد السعودي والحضور من علماء الأمة وقادتها، كلمة حملت _يقول البيان_ “بَلاغةً وازنة اختزلت عظمة الرعاية الاستثنائية التي يحظى بها ضيوف الرحمن، والتطور المستمر في تأمين السبل كافة لتؤدَّى الشعيرة في راحة وطمأنينة”.

كما أبرز رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في كلمته “الدلالات الروحية السامية لهذا المشهد المهيب الذي لا شبيه له، مؤكداً أنه يمثّل استثناءً ربانياً ينصبّ في صميم منافع الحج؛ ليثمر تقارباً في القلوب، وتلاحماً في صفوف الأمة، وترسيخاً لرسالة الإسلام الجليلة القائمة على جادة الوسطية والاعتدال والرحمة المهداة للعالمين”.

ليختتم كلمته بالإشادة “بالأمانة العظمى والجهد السديد الذي تضطلع به المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، داعياً الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام نسكهم، وأن يجمع كلمة الأمة الإسلامية على الخير والوحدة والتضامن”.