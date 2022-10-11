رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى الجزائر
استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان مساء الثلاثاء، بمطار هواري بومدين، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.
ويقوم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين.
استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان مساء الثلاثاء، بمطار هواري بومدين، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.
ويقوم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين.
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.