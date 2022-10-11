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الجزائر

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى الجزائر

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان مساء الثلاثاء، بمطار هواري بومدين، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

ويقوم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين.

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