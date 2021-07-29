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الجزائر

رئيس المجلس الرئاسي الليبي ينهي زيارته إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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رئيس المجلس الرئاسي الليبي ينهي زيارته إلى الجزائر

غادر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، الخميس، الجزائر بعد زيارة رسمية دامت يومين.

وكان في توديع المنفي، بمطار هواري بومدين الدولي، كل من الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، كما بلجود.

وقبل المغادرة، زار ضيف الجزائر، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، جامع الجزائر الأعظم.

وخلال زيارته، حظي المنفي باستقبال رسمي من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية.

المحادثات ثنائية توسعت فيما بعد لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وبمناسبة هذه الزيارة، استقبل المنفي، على انفراد، كل من رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي.

للتذكير، تندرج زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى الجزائر في إطار “مواصلة التعاون، تأكيدا لمتانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين”.

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