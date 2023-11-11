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رئيس المجلس الوطني الصحراوي يحل بالجزائر

الشروق أونلاين
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رئيس المجلس الوطني الصحراوي يحل بالجزائر
صفحة المجلس الشعبي الوطني
حل اليوم بالجزائر العاصمة رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة، والذي يؤدي زيارة رسمية للجزائر لمدة ثلاثة أيام بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

حل اليوم بالجزائر العاصمة رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة، والذي يؤدي زيارة رسمية للجزائر لمدة ثلاثة أيام بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، استقبل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، موسى خرفي، رئيس المجلس الوطني الصحراوي والوفد المرافق له، في القاعة الشرفية للمطار الدولي الجديد هواري بومدين.

وقد جرى هذا الاستقبال بحضور السيد ميلود تيسوح رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر- الصحراء الغربية، وكذا السيد سعيد العياشي رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي.

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