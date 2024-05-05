رئيس المجلس الوطني الكونغولي يحل بالجزائر

يحل اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، وفدا رفيع المستوى، عن المجلس الوطني لجمهورية الكونغو، بقيادة رئيسه “إيزيدور مفوبا”، وذلك بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

ووفقا لبيان نشره المجلس الشعبي الوطني الجزائري، فان رئيس المجلس الكونغولي، سيحظى خلال زيارته التي تدوم خمسة أيام في الجزائر، بلقاء ابراهيم بوغالي، ورئيس مجلس الامة، صالح قوجيل، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الدولة كما ستكون له زيارة إلى عدد من المرافق والمؤسسات والعالم الهامة في الجزائر، وفقا لذات المصدر.