رئيس المجلس الوطني لكوريا الجنوبية يحل غدا بالجزائر

يحل يوم غد الجمعة، 19 جانفي، بالجزائر وفد برلماني من جمهورية كوريا الجنوبية بقيادة رئيس المجلس الوطني الكوري، كيم جين بيو.

وحسب ما أفاد به المجلس الشعبي الوطني اليوم في بيان، فهذه الزيارة تندرج في إطار زيارة رسمية تدوم أربعة أيام. وسيجري رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، يوم الأحد محادثات بمقر المجلس مع نظيره الكوري والتي سيكون محورها “سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات”، حسب البيان.

كما سيجري رئيس الوفد الكوري الجنوبي، محادثات مع رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، إضافة إلى زيارة عدد من المرافق والمعالم.