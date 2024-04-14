رئيس المجموعة البرلمانية لحمس يوجّه سؤالا شفويا إلى الوزير الأول حول “تصريحات حملاوي”

وجّه رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في المجلس الشعبي الوطني أحمد صادوق يوم الأحد، سؤالا شفويا إلى الوزير الأول. حول تصريحات اعتبرها “مسيئة للجزائر وللمقاومة الفلسطينية” من رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي، عبر حسابها في فيسبوك.

وجاء في نصّ السؤال الشفوي، أن حملاوي “نعتت هيئات وجمعيات جزائرية تقوم بإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة، برعاية الدولة الجزائرية وبالتنسيق مع جهات رسمية في فلسطين، بـالمرتزقة وسماسرة الحرب”.

وقال صادوق في سؤاله إن “هذه التصريحات اللا مسؤولة تسيء للجزائر. ومن شأنها أن تزعزع الإجماع الوطني في دعم القضية الفلسطينية”.

مضيفا:”كيف لرئيسة مؤسسة رسمية تمثل الدولة الجزائرية أن تشكك بشكل لا مسؤول في جهود الإغاثة التي ترعاها الجهات الرسمية، وفي القائمين عليها؟”.

قبل أن يتابع مخاطبا الوزير الأول:”ما هي الإجراءات المتخذة من طرفكم لوقف هكذا تصريحات لامسؤولة تمس بهيبة الدولة ومؤسساتها؟ وتضع الجزائر محلّ شكوك ومساءلة؟”.