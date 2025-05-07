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الجزائر

رئيس المحكمة الدستورية يستقبل الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية

الشروق أونلاين
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رئيس المحكمة الدستورية يستقبل الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج يوم الأربعاء، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد، في إطار جلسة عمل، حسب ما أفاد به بيان للمحكمة.

حيث استمع رئيس المحكمة الدستورية إلى “عرض مفصّل حول الأشواط التي قطعتها المحافظة السامية للأمازيغية، في ترقية اللغة الأمازيغية”.

وذلك “باعتبارها مكوّنا أساسيا للهوية الوطنية، وعنصرا من عناصر التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية”، يقول ذات البيان.

كما “ناقش الطرفان خلال هذا اللقاء، سبل التعاون المستقبلي المشترك بين المحكمة الدستورية والمحافظة السامية للأمازيغية. من أجل ربط جسورا للتعاون والتكامل المؤسساتي”.

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