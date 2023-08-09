رئيس المحكمة الدستورية يشارك في المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم بجاكرتا

يشارك رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، في أشغال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم بالعاصمة الإندونيسية، جاكارتا.

وأفاد بيان للمحكمة الدستورية، الأربعاء، أن هذا المؤتمر الذي سيدوم الى غاية 11 أوت الجاري، سينظم حول موضوع “تعزيز الديمقراطية من خلال السلطات القضائية الدستورية”، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 20 للمحكمة الدستورية الإندونيسية.

وأشار البيان إلى أن هذا المؤتمر يشكل “فرصة مواتية لبحث سبل إرساء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المؤسسات الدستورية النظيرة, لا سيما وأن عديد المحاكم والمجالس الدستورية من مختلف القارات ستشارك في هذا الحدث المهم، على غرار تركيا وجنوب إفريقيا وأنغولا وكازاخستان”.

وسيلقي رئيس المحكمة الدستورية كلمة تحت عنوان “دور المحكمة الدستورية في تعزيز المبادئ الديمقراطية” يستعرض فيها “تطور العدالة الدستورية في الجزائر والأشواط التي قطعتها في تكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة القانون”.

كما سيغتنم بلحاج الذي سيكون مرفوقا بعضو المحكمة الدستورية، بحري سعد الله، السانحة للتوقيع على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإندونيسية من أجل “خلق إطار للتعاون وتبادل الخبرات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية”.