رئيس الموصياد: نسعى لتعزيز التجارة مع الجزائر ودول شمال إفريقيا

تزامنا مع تنظيم أكبر حدث اقتصادي في تركيا

أكد رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (موصياد) التركية، محمود أصملي، أن بلاده تولى أهمية كبير لتعزيز العلاقات التجارية مع منطقة شمال أفريقيا، وعلى رأسها الجزائر، مشدداً أن تجارة تركيا مع دول المنطقة مستمرة في التعزيز والتقوية.

وجاء ذلك له في تصريح بمناسبة اقتراب عقد معرض معرض “موصياد إكسبو” MÜSİAD EXPO 2022 والذي يفتح أبوابه في طبعته 19 من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل في إسطنبول، وهو الحدث التجاري الأبرز في تركيا.

وأكد أصملي أن جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين ستقوم خلال المعرض بالتعريف عن “مكتب دعم الاستثمار الدولي” ومكتب موصياد التجاري والذي سيقوم بإرشاد الصناعيين ورجال الأعمال الذين يرغبون في الانفتاح على العالم، ورجال الأعمال الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار بتركيا، بمعلومات بحثية تجارية دقيقة وصحيحة.

وفي إشارة إلى أن جودة الإنتاج والإمكانات اللوجستية لتركيا، صرح الرئيس أصمالي بأنه يمكن تقييم الفرص بالطريقة الأصح من خلال الخطوات التي يجب اتخاذها في الوقت المناسب.

وقال أيضاً “تعد تركيا أيضًا الملاذ الآمن للتجارة العالمية والإقليمية. سنقوم بتقديم الاستشارات وتوجيه رجال الأعمال من خلال مشاركة بيانات تجارية دقيقة وصحيحة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في بلدنا عن طريق مكتب موصياد للاستثمار.”

وقال أصملي “نهدف إلى أن يسهم الاهتمام الكبير الذي أبدته دول منطقة الشرق الأوسط ومناطق إفريقيا بشكل مباشر بمعرض موصياد إكسبو في تطوير الجهود التجارية الملموسة والصورة الإيجابية المقدمة.”

مضيفاً “نعتقد أن الوفود من دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والجزائر ونيجيريا وكينيا وأوغندا وجنوب إفريقيا ستجلب الحيوية والحركة للتجارة الإقليمية.”

وأشار رئيس موصياد أنه “في عام 2021 ، صدرت تركيا ما مجموعه 48.7 مليار دولار إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، في حين بلغت وارداتها من هذه الدول 20.4 مليار دولار.”

وتابع : “في حين أن متوسط حجم التجارة الثنائية مع دول المنطقة الأفريقية ، والتي تشمل أيضًا جزءًا من منطقة الشرق الأوسط ، بلغ حوالي 20 مليار دولار في الفترة بين 2013-2020 ؛ وصلت التجارة إلى ذروتها التاريخية في عام 2021 ، حيث ارتفعت إلى 29.4 مليار دولار.”

وفي سياق آخر قال اصملي “في حين أن التنمية التجارية المذكورة أعلاه بين بلادنا والدول الأفريقية استمرت بنفس السرعة في عام 2022، ارتفع حجم التجارة الثنائية إلى 22.9 مليار دولار، على الرغم من مرور 8 أشهر من العام. لم يقتصر التفاعل الاقتصادي بين تركيا والدول الأفريقية على التجارة، بل انعكس هذا التسارع أيضًا في أرقام الاستثمار.”

للإشارة، ينطلق “معرض أكسبو موصياد” في نسخته التاسعة عشرة في مدينة إسطنبول التركية كأحد أهم المعرض التجارية المختلطة في تركيا والمنطقة في الفترة ما بين 2-5 نوفمبر من العام الحالي.

ومن المنتظر ان يشهد المعرض حضور أكثر من 100 ألف زائر ومشارك من 124 دولة ، حيث سيعقد في مركز توياب للمعارض والمؤتمرات.

ويعقد معرض “أكسبو موصياد” مرة كل عامين من قبل جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين “موصياد” والذي يعد ملتقى ضخما لرواد الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال الصناعيين.