رئيس المولودية: عهد الرّضوخ للمُغامرين والمُنتفعين انتهى

نشر رئيس نادي مولودية الجزائر الحاج رجم، الخميس، تغريدة في منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، انتقد فيها بِشدّة مَن سمّاهم بـ “المُتربّصين”.

وقال الحاج رجم: “كلّ الأخبار التي تتحدّث عن تدعيم إدارة المولودية، لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف: “نعلم أنّها المرحلة المُفضّلة للمُترّبصين، ولكن المولودية تغيّرت وكلّنا خلف الفريق لِمواصلة الطّريق”.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، تبقى المولودية أشبه بـ “البقرة الحلوب”، التي تنتفع منها كمشة من “المغامرين”، دون أن يستفيد “الشناوة” (أنصار الفريق) من حليبها وزبدتها ولحمها ووبرها!