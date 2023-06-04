رئيس المولودية يُطفئ جدلًا ويُشعل آخرَ!

ردّ رئيس نادي مولودية الجزائر الحاج رجم مساء الأحد، على جدل حضور مدربه الفرنسي باتريس بومال نهائي كأس “الكاف”.

ولفت المدرب بومال الانتباه وأثار الجدل، بِسبب حضوره نهائي كأس”الكاف” سهرة السبت (الصورتان المُدرجتان)، بين اتحاد العاصمة وضيفه يانغ أفريكانز التنزاني، وهو يحمل ميكروفون القناة التلفزيونية الفرنسية “كنال+”. رغم أن فريقه مولودية الجزائر تنتظره مباراة قوية في البطولة الوطنية الثلاثاء المقبل، أمام شبيبة القبائل.

وقال الحاج رجم في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “المدرب بومال تواجد في ملعب 5 جويلية بِترخيص من الإدارة للعمل محلّلا لقناة كنال+، ولأهداف أخرى تخدم الفريق”.

وتبقى عبارة “لِأهداف أخرى تخدم الفريق” تُثير بِدورها الجدل! فهل استغلّ مدرب المولودية وظيفته وحضوره النّهائي القارّي، لِمساومة لاعبي نادي يانغ أفريكانز التنزاني على أمل انتدابهم هذه الصّائفة؟

ويرتبط المدرب الفرنسي باتريس بومال (45 سنة) مع نادي “العميد” بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

نقطة أخرى مُحيّرة، كيف لِقناة تلفزيونية مُحترِفة وعريقة ومُتخمة مادّيا مثل الوارد ذكرها أعلاه، تكتب عن مُحلّلها الفني “موفد” إلى الجزائر، وهو يشتغل بِبلادنا منذ مارس الماضي؟ هل أصابها فيروس وسائل الإعلام في العالم الثالث، حيث يسلك الإعلامي دربا ملتويا (رئيس اتحادية أو نادٍ أو شركة ما…يتكفّل بِتفقات سفريته) لِتغطية حدث أو تظاهرة ما، وتزعم (أو يزعم) وسيلته الإعلامية أنّها كلّفته بِالمهمّة وأوفدته إلى عين المكان؟