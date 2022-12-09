رئيس النادي الهاوي تحت الرقابة القضائية.. والتحقيق متواصل

الحمراوة انتفضوا أمام العميد رغم كل المشاكل

عاش رئيس النادي الهاوي لمولودية وهران شمس الدين بن سنوسي أوقاتا صعبة وعصيبة نهاية هذا الأسبوع، وهذا بعد أن أمر قاضي التحقيق وضعه تحت الرقابة القضائية رفقة 8 من أعضاء مكتبه المسير وسحب جوازات سفرهم لحين استكمال التحقيقات في الدعوى التي رفعها والي وهران سعيد سعيود ضدهم على خلفية تحويلهم غير القانوني لإعانة بقيمة 5 ملايير سنتيم سنة 2021 مباشرة إلى الشركة الرياضية المحترفة للنادي والتي كان يرأسها الطيب محياوي حينها، رغم أن هذه الإعانة كانت موجهة في الأساس لتسديد الديون العالقة على مستوى لجنة فض النزاعات، لكن تم تحويل وجهتها في آخر لحظة بطريقة ملتوية دفعت الوالي إلى مطالبة الجهات القضائية بفتح تحقيق.

وكان شمس الدين بن سنوسي قد مثل للمرة الثانية في غضون أسبوع أمام العدالة، والتي طلبت منه منح توضيحات في هذا الشأن، كما استمعت لـ8 من أعضاء المكتب المسير للنادي الهاوي الذين تبرأوا وألصقوا كل التهم بالرئيس، وقالوا بأنهم لم يكونوا على علم إطلاقا بعملية التحويل ولم يقوموا بالموافقة أو الإمضاء على أي شيء يتعلق بهذا المبلغ، ملصقين كل التهم في شمس الدين بن سنوسي، ما أثار دهشته وهو يشاهد المقربين منه ينقلبون عليه في أول موقف، وسيتواصل التحقيق ويتوسع ليشمل أيضا رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي يوسف جباري المتواجد خارج الوطن لإجراء فحوصات طبية روتينية بفرنسا، على أن يعود بحر الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى، فاجأ الحمراوة الجميع بانتصارهم المدوي بثلاثية على مولودية العاصمة بملعب الشهيد أحمد زبانة، إذ لم يكن يتوقع أشد المتفائلين أن تنتهي هذه المواجهة بتلك النتيجة الثقيلة بالنظر إلى الظروف الصعبة التي يمر بها أشبال المدرب عمر بلعطوي، إلا أن رفقاء بن عياد قلبوا كل التوقعات، وقدموا إحدى أفضل مبارياتهم في الموسم الحالي، واستطاعوا أن يتقدموا للمركز التاسع في الترتيب العام برصيد 16 نقطة مناصفة مع مولودية البيض، مع مباراة مؤجلة ستجمعهم لاحقا بشبيبة القبائل.

واستعاد الحمراوة بذلك توازنهم، وأكدوا بأنهم قادرون على تقديم المزيد إن هم وجدوا الظروف المناسبة للعمل، وباتوا الآن في موقع قوة لمطالبة الإدارة بالحصول على جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة، وهم ينتظرون عودة جباري من فرنسا على أحر من الجمر، وإن لم يف بوعوده فإنهم سيعودون للإضراب ومقاطعة التدريبات مباشرة عقب خوض مواجهة شبيبة الساورة، علما وأن الفريق قد شد الرحال أمس إلى بشار عن طريق القطار في رحلة ليلية مباشرة.