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رياضة

رئيس النصر السعودي يعلّق على ضم ميسي

عمر سلامي
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رئيس النصر السعودي يعلّق على ضم ميسي
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ليونيل ميسي

علّق رئيس نادي النصر السعودي، مسلي آل معمر، على احتمال ضم ناديه للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجانب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

ويظهر في المقطع مسلي آل معمر مع طفل يشجع النادي السعودي يدعى يزيد حيث يقول الأخير إنه يتمنى أن يلعب ميسي بجانب رونالدو في النصر.

وقال آل معمر وهو يسأل يزيد: “هل ترغب بميسي؟” قبل أن يجيب الطفل بنعم، ثم رد رئيس نادي النصر قائلا: “بما أنك ترغب به (ميسي) سنفكر في الموضوع”.

ويأتي تعليق رئيس النصر على إمكانية ضم ميسي، وسط أنباء عن تقديم الهلال عرضا رسميا للظفر بتوقيع النجم الأرجنتيني .

وينتهي عقد ميسي مع ناديه باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، إذ سيصبح حرا في الانتقال لأي ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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