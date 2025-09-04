-- -- -- / -- -- --
الجزائر

رئيس النيجر الأسبق محمدو يوسوفو: “الجزائر دولة محورية للتكامل والانعتاق الاقتصادي للقارة”

الشروق أونلاين
  • 298
  • 0
لقطة شاشة (التلفزيون الجزائري)
رئيس جمهورية النيجر الأسبق، محمدو يوسوفو.

قال رئيس جمهورية النيجر الأسبق، محمدو يوسوفو، في الكلمة التي ألقاها اليوم الخميس، 4 سبتمبر، في جلسة النقاش للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية إن الجزائر “دولة محورية للتكامل الاقتصادي والانعتاق الاقتصادي للقارة”.

وصرح رئيس النيجر السابق في كلمته “الجزائر هي الاقتصاد الثالث في القارة وكانت سابقا مكة الثوار الأفارقة وهي دولة محورية للتكامل الاقتصادي والانعتاق الاقتصادي للقارة”.

وأضاف “كان لي الشرف والفرصة لأن أكون من بين رؤساء الدول التي اعتمدت أجندة 2063 لإفريقيا واليوم نتمنى أن يتم تسيير قارتنا من طرف أبنائها وأن تكون حرة وموحدة وأن تكون قارة سلام”.

