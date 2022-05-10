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رئيس “الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي” في الجزائر

س. ع
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رئيس “الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي” في الجزائر
أرشيف

استقبل وزير المالية، عبد الرحمان راوية، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي الذي تطرق معه إلى تعزيز التعاون الثنائي، حسب بيان لوزارة المالية.

وأشاد راوية خلال اللقاء “بالجهود التي بذلتها الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وعلى رأسها المزروعي في سبيل تشجيع الإنماء الزراعي الذي يعتبر قطاعا حساسا للاقتصاديات العربية والذي أبان عن أهميته الاستراتيجية خاصة في ظل السياق العالمي الحالي الذي أصبحت فيه مسألة الأمن الغذائي في قلب انشغالات الدول”، يضيف البيان.

كما ثمن وزير المالية، حسب ذات البيان، الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتشجيع الاستثمار عموما والاستثمار الفلاحي على وجه الخصوص، مبرزا دور الهيئة في تقديم خبرتها من أجل صعود القطاع الخاص الذي من شأنه ضمان الاستثمارات المنتجة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد الصيدية إضافة إلى الصناعات الغذائية.

وقدم محمد بن عبيد المزروعي الذي يقوم بزيارة الى الجزائر على رأس وفد هام من هيئته عرضا عن مؤسسته ونشاطاتها وعملياتها في مجال الإنماء والاستثمار الزراعي في الدول العربية و الأداءات المحرزة في هذا المجال، مشددا على القيمة المضافة التي قدمتها الهيئة.

وبعد الإشادة بقدرات الجزائر الفلاحية، جدد المزروعي تأكيده “على إرادة هيئته اقتناص كل الفرص الاستثمارية المتاحة لها في إطار مقاربة رابح رابح مع جميع الأطراف المشاركة “وأكد الطرفان، خلال هذه المقابلة، على “ضرورة تطوير علاقات الأعمال وتنظيم لقاءات مع حاملي المشاريع الاستثمارية لتشجيع الشراكة الثنائية”.

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