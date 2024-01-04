رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين يرافع لتنظيم وتأطير أكبر للمهنة

دعا إلى تنصيب اللجان الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والبناء

انطلقت صباح اليوم الخميس بفندق “ڨروز” ببشار، أشغال اللقاء الجهوي التحضيري للمؤتمر الوطني العادي لهيئة المهندسين المعماريين.

اللقاء الذي حضره والي ولاية بشار محمد السعيد بن قامو، والسلطات المحلية للولاية، أكد من خلاله رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين حسان مالكية، أن الهندسة المعمارية أداة للمنفعة العامة وخدمة مرتكزها وأساسها المواطن، وفق ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في لقائه الأخير مع ممثلي الشعب.

وأكد مالكية، أن اللقاء الجهوي التحضيري ببشار، يدخل ضمن سلسلة من اللقاءات الجهوية التي “تعد تحضيرا نوعيا للمؤتمر الوطني” المزمع انعقاده بداية شهر مارس المقبل، مشيرا إلى ضرورة العمل بجهد للوصول إلى مقترحات أكثر تنظيما وتأطيرا للمهنة وللمهنيين من المعماريين والمعماريين.

ودعا مالكية، والي ولاية بشار والسلطات الولائية على المستوى الوطني، إلى تنصيب اللجان الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني، وفق ما جاء به المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة الصادر الشهر الماضي.

من جانبه قال والي ولاية بشار محمد السعيد بن قامو، إنه من الضرورة بما كان البحث عن دوافع للرفع من الإنتاج المعماري بكل خصوصياته الثقافية والتراثية، مؤكدا وجوب الحديث عن الطابع المعماري الجزائري الصحراوي المميز، وعن علاقة المواطن بالمهندس المعماري في مجال السكن والتعمير والمدينة.

يذكر أن المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، برمج خمسة لقاءات جهوية تحضيرية للمؤتمر الوطني العادي، فبعد ولاية بشار التي جمعت ممثلي المجالس المحلية للمعماريين لناحية الجنوب الغربي، تحتضن تلمسان يوم السبت 06 جانفي 2024، اللقاء الجهوي الثاني، لتأتي بعدها كل من البليدة، وادي سوف، عنابة والجزائر العاصمة.