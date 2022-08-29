رئيس الوزراء الإثيوبي في وحدة صيدال لإنتاج الأدوية بالحراش

قام رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي بزيارة لوحدة إنتاج الأدوية التابعة لمجمّع صيدال في الحراش بالعاصمة الجزائر، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى البلاد.

وكان في استقبال أبي بالحراش، كل من وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

وفي خلال هذه الزيارة، عبّرت الرئيسة المديرة العامّة لمجمّع صيدال فطوم أقاسم، عن رغبة المتعاملين الصيدلانيين الجزائريين العموميين والخواص، في تعزيز وتعميق الشراكة الثنائية مع إثيوبيا في مجال الصناعة الصيدلانية.

وذكرت أقاسم في حديثها أمام الوفد الإثيوبي، بتنظيم معرض للصناعة الصيدلانية الجزائرية بأديسا بابا في مارس المقبل، من أجل تمكين متعاملي البلدين من التعرف على فرص الشراكة التي تتيحها الصناعة الصيدلانية.

بالصور.. رئيس الجمهورية يستقبل الوزير الأول الإثيوبي

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صباح الإثنين بقصر المرادية، رئيس الوزراء لجمهورية إثيوبيا أبي أحمد علي الذي يجري زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين.

وحسب ما أفاد به بيان للرئاسة، فقد أجرى الرئيس تبون محادثات على انفراد مع رئيس الوزراء الإثيوبي، لدى استقباله في مستهلّ زيارته إلى الجزائر.

رئيس الوزراء الإثيوبي يصل إلى الجزائر

وفي 28 أوت 2022، حلّ بالجزائر ظهر الأحد الوزير الأول لجمهورية إثيوبيا أبي أحمد علي، في زيارة رسمية إلى البلاد، تدوم يومين.

وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في استقبال الوزير الأول الإثيوبي، لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي.

كما حضر الاستقبال كل من بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، ووزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي.