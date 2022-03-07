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رئيس الوزراء الإسباني: الجزائر شريك موثوق في مجال الطاقة

الشروق أونلاين
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رئيس الوزراء الإسباني: الجزائر شريك موثوق في مجال الطاقة

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الأحد. إن الجزائر “شريك موثوق لبلاده في مجال الطاقة”.

وحسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أعرب سانشيز في حديثه مع الرئيس تبون عن “شكره للجزائر، كشريك موثوق في مجال الطاقة”.

وأضاف سانشيز أنه “يتطلّع إلى العمل على تطوير تعزيز التعاون القائم بين البلدين”. كما قدّم تعازيه لرئيس الجمهورية في وفاة طالب جزائري في أوكرانيا.

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