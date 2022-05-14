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اقتصاد

رئيس الوزراء الإيطالي: اتفاقية الغاز مع الجزائر نموذج يحتذى به في حوض المتوسط

الشروق أونلاين
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رئيس الوزراء الإيطالي: اتفاقية الغاز مع الجزائر نموذج يحتذى به في حوض المتوسط
أرشيف
ماريو دراغي

وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي اتفاقية بلاده مع الجزائر لزيادة إمدادات الغاز، بأنها “نموذج يحتذى به” للتعاون بين ضفتي المتوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بمنتدى في العاصمة روما، حول التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقال دراغي، حسب وكالة “أكي”، إنّ “لحرب في أوكرانيا كشفت عن خطر الاعتماد على الغاز الروسي”.

وتابع:”لذلك تحرّكت إيطاليا بأقصى سرعة لتنويع إمدادات الغاز. وهي تعتزم الاستمرار في ذلك. ودور دول جنوب المتوسط مركزي في هذا الشأن”.

وبموجب الاتفاقية التي وقعتها سوناطراك مع إيني (الإيطالية)، في خلال الزيارة الأخيرة لدراغي إلى الجزائر، ستستلم روما نحو 3 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي إلى غاية 2023.

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