رئيس الوزراء الإيطالي في زيارة إلى الجزائر

يجري رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي زيارة رسمية إلى الجزائر يوم الإثنين المقبل، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وقال موقع “ديكودي 39” الإيطالي، إن دراغي سيحظى في خلال زيارته إلى الجزائر، باستقبال الرئيس عبد المجيد تبون.

الوزير الأول يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية

وفي 3 أفريل، استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، الذي يجري زيارة إلى الجزائر.

وجاء في بيان للوزارة الأولى، أنّ المحادثات بين الجانبين “سمحت بالتطرّق إلى واقع وآفاق علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وعزمهما على تعزيزها وتنويعها”.

من جهة أخرى، أجرى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب مباحثات مع الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” بحضور رئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان “علاقات التعاون والشراكة التي تربط مجموعة سوناطراك بشركة إيني الإيطالية”.

كما ناقش الوزير عرقاب مع ضيفه الإيطالي “الوضع الحالي لسوق الغاز الطبيعي الدولي وتطوّره. بالإضافة إلى فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في مجال الطاقات الجديدة”.

من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة إيني، عن “اهتمامه الشديد بمواصلة الاستثمار في الجزائر. التي تعد شريكًا ذو ثقة ومصداقية، لا سيما في مجال التنقيب عن النفط والطاقات المتجددة”، يضيف البيان.