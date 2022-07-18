الرئيس تبون يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي

حلّ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي صباح الإثنين، بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، في زيارة رسمية يجريها إلى البلاد.

وكان في استقبال دراغي بالمطار الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. كما حظي دراغي في خلال زيارته إلى الجزائر، باستقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

واستهلّ رئيس الوزراء الإيطالي زيارة إلى الجزائر بوضع إكليل من الزهور، أمام النصب المخلّد لأرواح الشهداء، بمقام الشهيد في العاصمة.

ويرافق دراغي في زيارته كل من وزراء الخارجية لويجي دي مايو، والداخلية لوتشانا لامورغيزي، والعدل مارتا كارتابيا، والتحوّل البيئي روبرتو تشنجولاني، والبنية التحتية والتنقّل المستدام إنريكو جيوفانيني، وتكافؤ الفرص والأسرة إيلينا بونيتي.

ومن المقرر إجراء محادثات رفيعة المستوى بين الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإيطالي ونظرائهم الجزائريين، في إطار اللجنة العليا المشتركة الرابعة بين البلدين.