رئيس الوزراء الانتقالي يعلن تشكيلة حكومة الانقلاب في الغابون

أعلن رئيس الوزراء الانتقالي في الغابون رايموند ندونغ سيما، تشكيلة حكومته الانتقالية بعد انقلاب عسكري على الرئيس السابق علي بونغو.

وضمت الحكومة الانتقالية الجديدة أسماء شغلت مناصب وزارية في عهد الرئيس السابق، حيث تولى هيرمان إيمانغو الذي كان وزيراً للخارجية في حكومة بونغو، منصب نائب وزير الداخلية.

وتم تعيين مارسيل أبيكي المدير التنفيذي السابق لشركة التعدين الفرنسية “إيراميت” في الغابون، وزيرا للنفط، كما تولى العقيد موريس توكوي الذي يحمل جنسية بريطانيا وزارة المياه والغابات.

تنصيب الجنرال نغيما رئيسا للمرحلة الانتقالية في الغابون

وأدى الجنرال بريس أوليغي نغيما يوم الإثنين الماضي، اليمين الدستورية باعتباره رئيسا للمرحلة الانتقالية في الغابون، بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب علي بونغو في انقلاب عسكري.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، وصف نغيما الانقلاب العسكري بأنه “عمل وطني غير مسبوق”. معتبرا أن الجيش “اختار الوقوف إلى جانب الشعب”.

وقال رئيس الغابون الجديد:”كان أمام قوات الجيش والأمن خياران، إما قتل المواطنين الذين تظاهروا بشرعية ضد التزوير، أو وضع حد لعملية انتخابية مشبوهة”.

وتابع الجنرال نغيما:”يستحق الغابون مؤسسات قوية موثوقة تتماشى مع القانون الدولي، ومع الحريات الأساسية والديمقراطية”.

قبل أن يؤكد التزامه بتنظيم انتخابات ديمقراطية حرة في البلاد، لكن من دون أن يحدّد أي آجال زمنية لذلك، ولا لمدة المرحلة الانتقالية.

وأعلنت مجموعة من الضباط العسكريين في الغابون صباح الأربعاء الماضي، استيلاءها على السلطة عقب فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة.

وظهر قادة الانقلاب الجديد في القارة الإفريقية، عبر التلفزيون الحكومي للغابون. وهم يعلنون إلغاء الانتخابات وحلّ جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.

وتأتي محاولة الانقلاب في الغابون، ساعات بعد تأكيد مركز الانتخابات في البلاد، أن بونغو قد فاز رسميا بولاية رئاسية ثالثة. بعد حصوله على 64.27 بالمئة من أصوات الناخبين.