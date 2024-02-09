رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف يعلن فوزه في الانتخابات العامة

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، اليوم الجمعة 9 فيفري، فوزه في الانتخابات العامة، قائلا إن حزبه السياسي برز كأكبر حزب في الانتخابات وسيناقش تشكيل حكومة ائتلافية.

حيث قال شريف، حسب ما نقلته وكالة “رويترز“، إن حزبه وحده لا يملك المقاعد اللازمة، لكن نوابه سيجتمعون مع زعماء الأحزاب الأخرى في وقت لاحق اليوم، بما في ذلك الرئيس السابق آصف علي زرداري من حزب الشعب الباكستاني.

ولم يكشف نواز شريف عن عدد المقاعد التي فاز بها حزبه، حيث لا يزال فرز المقاعد جاريا في المقاعد القليلة الأخيرة من بين 265 مقعدا.

وأظهر أحدث إحصاء نشرته لجنة الانتخابات أن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف حصل على 61 مقعدا، وهو أقل بكثير من عدد 133 مقعدا اللازم للمطالبة بتشكيل حكومة.

وكان نواز شريف الذي يترأس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية رئيس وزراء باكستان ثلاث مرات غير متتالية، آخرها من فيفري 1997 إلى أكتوبر 1999 حين أطاح به برويز مشرف.