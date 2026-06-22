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رئيس الوزراء البريطاني يستقيل من منصبه  

الشروق أونلاين
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رئيس الوزراء البريطاني يستقيل من منصبه  

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، استقالته من منصبه، واستمراره في مهام عمله لحين اختيار حزب العمال الحاكم لخليفته في المنصب.

وقال ستارمر إنه سيفعل “كل ما بوسعه لضمان انتقال منظم للسلطة”، مضيفا أنه تحدث مع الملك تشارلز صباح اليوم بشأن قراره.

وأشار إلى أنه سيطلب من اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وضع جدول زمني لعملية اختيار القيادة الجديدة، موضحا أن باب الترشيحات سيفتح في التاسع من جويلية المقبل.

وواجه ستارمر دعوات من نواب حزبه لتحديد جدول زمني لرحيله، حيث شعر الكثير منهم بالقلق من تهديد حزب نايجل فاراج قبل الانتخابات العامة المقبلة.

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