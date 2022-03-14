رئيس الوزراء البريطاني يسعى لإقناع السعودية بزيادة إنتاج النفط

يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إقناع السعوديين بزيادة إنتاج النفط. لمواجهة ارتفاع الأسعار في ظلّ استمرار تبعات التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وحسب ما ذكرته رويترز الإثنين. فقد صرّح وزير في الحكومة البريطانية لصحيفة “ذا تايمز” بأنّ جونسون “يقود جهودا دولية لإشراك السعودية في التوصّل إلى حلّ لأزمة ارتفاع أسعار النفط”.

وكانت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية قد كشفت في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء البريطاني سيزور السعودية في خلال هذا الأسبوع.

وتعرف أسعار النفط ارتفاعا معتبرا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. حيث تجاوزت عتبة 100 دولار للبرميل، لتصل إلى غاية 136 دولار.