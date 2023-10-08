رئيس الوزراء الفلسطيني: أي اصطفاف دولي مع الاحتلال يعني جرائم أكبر ضد شعبنا

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الأحد، من أن أي اصطفاف دولي مع الاحتلال الإسرائيلي، سيعني مزيدا من الجرائم ضد الفلسطينيين.

جاء هذا في اتصال هاتفي جمع اشتية مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، حول عدوان الاحتلال على قطاع غزة، عقب عملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت الكيان ما يزيد عن 600 قتيل.

وقال رئيس الوزراء في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني: “إن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عما يجري، عبر خلقها مناخا من الكراهية والعنف والتحريض وانتهاك القانون الدولي”.

وأضاف: “طالما حذرنا من خطورة التداعيات التي ستترتب على مواصلة حصار شعبنا في قطاع غزة، ومواصلة اقتحام المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وانتهاك المقدسات، والاعتداء على المصلين المسلمين والمسيحيين، والبصق على الرهبان”.

واعتبر أن الاصطفاف الدولي خلف إسرائيل يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم في قطاع غزة تجاه أبناء شعبنا، وأن شعبنا واحد في غزة والضفة والشتات.

وتابع: “الآن، مطلوب من العالم وقف العدوان على غزة وخلق أفق سياسي يلبي حقوق شعبنا”.