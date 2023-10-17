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3061 شهيدا في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة
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رئيس الوزراء الفلسطيني: الأولوية الآن هي وقف عدوان الاحتلال على غزة

الشروق أونلاين
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رئيس الوزراء الفلسطيني: الأولوية الآن هي وقف عدوان الاحتلال على غزة
ح.م
جانب من اللقاء

قال رئيس الوزراء محمد اشتية يوم الثلاثاء، إن الأولوية في الوقت الحالي، هي وقف عدوان الاحتلال على غزة، وضمان إيصال الإمدادات الطبية والصحية والغذائية إلى سكان القطاع.

جاء هذا خلال استقبال اشتية للمبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، بمكتبه في رام الله. بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي.

وجدد رئيس الوزراء “مطالبته للنرويج بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني. وبضرورة خلق أفق ومسار سياسي مستند على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال”.

كما عبر اشتية عن “رفضه لكافة محاولات الاحتلال من أجل تهجير سكان شمال قطاع غزة نحو الجنوب. وأيضا محاولة تهجيرهم من قطاع غزة إلى الخارج”.

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