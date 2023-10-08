رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال يتحمّل “المسؤولية كاملة” وشعبنا واحد في غزة والضفة

في اتصال مع وزير الخارجية البريطاني

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الأحد، من أن أي اصطفاف دولي مع الاحتلال الإسرائيلي، سيعني مزيدا من الجرائم ضد الفلسطينيين.

جاء هذا في اتصال هاتفي جمع اشتية مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، حول عدوان الاحتلال على قطاع غزة. عقب عملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت الكيان ما يزيد عن 600 قتيل.

وقال اشتية في حديثه مع كليفرلي إن الاحتلال “يتحمل المسؤولية كاملة عما يجري. عبر خلقه مناخا من الكراهية والعنف والتحريض وانتهاك القانون الدولي”.

وأضاف:”لطالما حذرنا من خطورة التداعيات التي ستترتب على مواصلة حصار شعبنا في قطاع غزة. ومواصلة اقتحام المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وانتهاك المقدسات”.

قبل أن يتابع قائلا إن “الاصطفاف الدولي خلف إسرائيل يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم في قطاع غزة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني”. مؤكدا أن الفلسطينيين “شعب واحد في غزة والضفة والشتات”.