رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة ستعمل على توفير ما يلزم لتحقيق اتفاق الجزائر

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأربعاء، أن الحكومة الفلسطينية ستعمل على توفير كل ما يلزم لتحقيق اتفاق الجزائر، الرامي إلى تحقيق المصالحة بين كافة الفصائل.

وفي تصريحات صحفية، الأربعاء، شدد أشتية على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية، والخروج باتفاق الجزائر إلى حيز التنفيذ، وتعزيز الصمود المقاوم لأبناء الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: “إنّ إنجاز ملف المصالحة يشكل أولوية لدى القيادة والحكومة الفلسطينية، وستعمل الحكومة على توفير كل ما يلزم لتحقيق ذلك”.

وحذّر رئيس الوزراء من مغبة استمرار الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة، لا سيما مع قدوم الحكومة الصهيونية الجديدة الأكثر تطرفاً، وغياب الأفق السياسي.

وأشار إلى أنّ الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حقيقية بسبب غياب المساعدات الدولية، ومواصلة الاحتلال اقتطاع أموال السلطة الفلسطينية من المقاصة.