-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
هذا ما قاله الرئيس تبون خلال لقاء “الحكومة الولاة”
الجزائر

رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة ستعمل على توفير ما يلزم لتحقيق اتفاق الجزائر

الشروق أونلاين
  • 26
  • 0
رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة ستعمل على توفير ما يلزم لتحقيق اتفاق الجزائر
ح.م
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأربعاء، أن الحكومة الفلسطينية ستعمل على توفير كل ما يلزم لتحقيق اتفاق الجزائر، الرامي إلى تحقيق المصالحة بين كافة الفصائل.

وفي تصريحات صحفية، الأربعاء، شدد أشتية على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية، والخروج باتفاق الجزائر إلى حيز التنفيذ، وتعزيز الصمود المقاوم لأبناء الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: “إنّ إنجاز ملف المصالحة يشكل أولوية لدى القيادة والحكومة الفلسطينية، وستعمل الحكومة على توفير كل ما يلزم لتحقيق ذلك”.

وحذّر رئيس الوزراء من مغبة استمرار الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة، لا سيما مع قدوم الحكومة الصهيونية الجديدة الأكثر تطرفاً، وغياب الأفق السياسي.

وأشار إلى أنّ الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حقيقية بسبب غياب المساعدات الدولية، ومواصلة الاحتلال اقتطاع أموال السلطة الفلسطينية من المقاصة.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023

حملة إشادة “فايسبوكيّة” بالملاعب المُنجزة

حملة إشادة “فايسبوكيّة” بالملاعب المُنجزة

“غلاء الأعلاف وإفلاس المربين وراء ارتفاع أسعار البيض”

“غلاء الأعلاف وإفلاس المربين وراء ارتفاع أسعار البيض”

“خلّيه يفقس”.. حملة لمقاطعة شراء البيض

“خلّيه يفقس”.. حملة لمقاطعة شراء البيض

فتح تخصص تحلية مياه البحر لتحقيق الأمن المائي

فتح تخصص تحلية مياه البحر لتحقيق الأمن المائي

“لجنة عملياتية” لتنسيق جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

“لجنة عملياتية” لتنسيق جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد