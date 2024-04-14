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رئيس الوزراء الفلسطيني: نشكر الجزائر على دعمها لجهود الإغاثة في قطاع غزة

الشروق أونلاين
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رئيس الوزراء الفلسطيني: نشكر الجزائر على دعمها لجهود الإغاثة في قطاع غزة
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الأحد، رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى.

وحضر اللقاء، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وزير الخارجية أحمد عطاف. والممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة  السفير عمار بن جامع.

وأعرب مصطفى في تصريحه عقب اللقاء، عن شكر السلطة الفلسطينية للجزائر “على الجهد الخاص الذي تبذله، من خلال دبلوماسيتها، وعضويتها في مجلس الأمن، من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني”.

“كما شكرنا فخامة الرئيس على دعم الجزائر لجهود الإغاثة في قطاع غزة، الذي يعاني من حرب شعواء يشنّها العدوّ الإسرائيلي”، يضيف رئيس الوزراء الفلسطيني.

وحلّ بالجزائر يوم السبت، رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينيين محمد مصطفى، في زيارة رسمية إلى البلاد تدوم يومين.

واستقبل مصطفى بمطار الجزائر الدولي، من قبل الوزير الأول نذير العرباوي. مرفوقا بوزير الخارجية أحمد عطاف، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة.

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