رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الدول الأوروبية لاتباع نموذج السويد

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية يوم الخميس، إن “اعتراف السويد بدولة فلسطين هو نموذج على الدول الأوروبية اتباعه، للوقوف بجانب العدل والقانون الدولي”.

واستقبل أشتية بمكتبه في رام الله، وفدا برلمانيا سويديا، لبحث “آخر المستجدات، وتطورات الأوضاع في فلسطين”.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد حثّ المسؤول الفلسطيني الدول الأوروبية على “وضع ثقلها الاقتصادي للضغط على إسرائيل، من أجل وقف إجراءاتها المدمّرة لحلّ الدولتين”.

وتابع أشتية يقول:”إسرائيل لم تعد تلتزم بالاتفاقيات الموقعة معها. وهي تتّبع أبشع أنواع الممارسات العنصرية بحق أبناء شعبنا”.

قبل أن يدعو الاتحاد الأوروبي إلى “فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية ومنتجاتها. بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات بحق المستوطنين من حملة الجنسيات الأوروبية”.

وفي أكتوبر 2014، أعلنت وزيرة الخارجية السويدية آنذاك مارغوت فالستروم، اعتراف حكومة بلادها بدولة فلسطين.