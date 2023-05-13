-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لتفعيل قوانين مقاطعة الاحتلال

الشروق أونلاين
  • 59
  • 0
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لتفعيل قوانين مقاطعة الاحتلال
أرشيف
رئيس الوزراء الفلسطيني

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم السبت، الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة والضفة الغربية.

وطالب اشتية بتفعيل القوانين الدولية الخاصة بمقاطعة إسرائيل، وعدم السماح لقادتها بالإفلات من العقاب.

وأضاف اشتية أن “الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح السبت، وأدت إلى استشهاد شابين، هي امتداد للجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأكد رئيس الوزراء أن “جرائم الاحتلال لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم لبلوغ الحرية والاستقلال، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، مع حق العودة للاجئين”.

كما دعا المسؤول ذاته إلى “وحدة الموقف بين جميع فصائل العمل الوطني، وعدم السماح بانفراد إسرائيل بأي فصيل”.

مقالات ذات صلة
إعلام النظام المغربي يُحرّف موقف بريطانيا من الصحراء الغربية

إعلام النظام المغربي يُحرّف موقف بريطانيا من الصحراء الغربية

برلمانيان من الجزائر لمراقبة الانتخابات في تركيا

برلمانيان من الجزائر لمراقبة الانتخابات في تركيا

نظام المغرب يوفر الحماية لبارونات المخدرات خوفا من فضيحة دولية

نظام المغرب يوفر الحماية لبارونات المخدرات خوفا من فضيحة دولية

المجلس الأوروبي يدعو إسبانيا لمراجعة علاقاتها مع المخزن

المجلس الأوروبي يدعو إسبانيا لمراجعة علاقاتها مع المخزن

فرنسا تدعو الصين لاستخدام علاقاتها مع روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا

فرنسا تدعو الصين لاستخدام علاقاتها مع روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا

هل أصبح نظام المخزن فاقدا لقرار انتقاد الكيان الصهيوني؟

هل أصبح نظام المخزن فاقدا لقرار انتقاد الكيان الصهيوني؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد