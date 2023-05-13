رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لتفعيل قوانين مقاطعة الاحتلال

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم السبت، الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة والضفة الغربية.

وطالب اشتية بتفعيل القوانين الدولية الخاصة بمقاطعة إسرائيل، وعدم السماح لقادتها بالإفلات من العقاب.

وأضاف اشتية أن “الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح السبت، وأدت إلى استشهاد شابين، هي امتداد للجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأكد رئيس الوزراء أن “جرائم الاحتلال لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم لبلوغ الحرية والاستقلال، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، مع حق العودة للاجئين”.

كما دعا المسؤول ذاته إلى “وحدة الموقف بين جميع فصائل العمل الوطني، وعدم السماح بانفراد إسرائيل بأي فصيل”.