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رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الاتحاد الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

الشروق أونلاين
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رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الاتحاد الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار في غزة
ح.م
جانب من اللقاء

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاتحاد الأوروبي يوم السبت، بالدعوة لوقف إطلاق النار وعدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية.

كما ناشد اشتية خلال استقباله المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، بالسماح بإدخال المساعدات والوقود وإعادة الكهرباء والمياه للقطاع.

وجدد اشتية رفضه للمحاولات الإسرائيلية المستمرة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مشدّدا على أن يكون هناك حلّ سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وقال اشتية:“إسرائيل إلى جانب عدوانها على قطاع غزة، تمارس عدوانها على الضفة الغربية، وجعلتها ميدانا للقتل”.

وأضاف يقول:”لقد ارتقى أكثر من 340 شهيدا منذ بداية العام. منهم أكثر من 140 شهيدا منذ بداية الأحداث الأخيرة على يد جيش الاحتلال ومستوطنيه”.

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