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العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بريطانيا بالدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

الشروق أونلاين
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رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بريطانيا بالدعوة لوقف إطلاق النار في غزة
ح.م
استمرار العدوان الصهيوني على غزة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بريطانيا بالدعوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وإعادة المياه والكهرباء لقطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللورد طارق أحمد في رام الله.

وقد أكد اشتية رفضه “لأي حلول مجتزأة لا تشمل كافة الأراضي الفلسطينية”. وقال:”الأولوية لنا هي وقف العدوان، وإدخال المساعدات وعلاج الجرحى، والعمل على إطلاق مسار سياسي لحل شامل وعادل”.

وقال رئيس الوزراء:”محاولات تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة ما زالت قائمة. ونحن نرفض هذه المحاولات والدعوات لذلك، ونبذل كافة الجهود والاتصالات لمنعها”.

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