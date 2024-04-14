رئيس الوزراء الفلسطيني يعرب عن شكره على دعم الجزائر الثابت للقضية الفلسطينية

أجرى اليوم الأحد، 14 أفريل، الوزير الأول نذير العرباوي محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، حيث تباحث الطرفان مستجدات الاوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاسيما في قطاع غزة وتداعيات العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، حسب ما أفادت به مصالح الوزير الأول في بيان.

وحسب ذات المصدر، فبعد استعراض علاقات الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن عميق شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والجهود الحثيثة التي تبذلها في سبيل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى حشد الدعم لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.